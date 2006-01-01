Планета Земля. Горы (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в экстремальный пейзаж скал, льда и снега. Мы совершим путешествие по самым могущественным горным цепям, рождающихся в самых низких местах на Земле и заканчивающихся на вершине Эвереста. Выясним, как некоторые из самых скрытных животных в состоянии справиться с вызовом жизни в горах.Понаблюдайте за одним из самых редких явлений Земли - озером лавы, которое прорывалось в течение более чем 100 лет. Эти же силы строили Эфиопские горы, где мы нашли группы гелад численностью около одной тысячи особей. В Скалистых горах медведи гризли строят зимнее логово внутри склонных к сходу лавин склонах и вылезают на пики, чтобы обожраться летними мотыльками. В другом мире мы увидим изумительные кадры охоты снежного барса на пиках Пакистана.На свой страх и риск люди поднимаются на самые высокие вершины планеты. Некоторые считают, что, взбираясь на большую гору, они покоряют ее. Но на самом деле мы здесь только гости. Это холодный, чуждый нам мир неземной красоты..



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