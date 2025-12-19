Планета обезьян: Новое царство
Планета обезьян: Новое царство

Планета обезьян: Новое царство (фильм, 2024) смотреть онлайн

8.82024, Kingdom of the Planet of the Apes
Фантастика, Боевик144 мин18+

«Планета обезьян: Новое царство» — фильм 2024 года, представляющий взгляд в далекое будущее вселенной, которую мы помним по предыдущим проектам киносерии. Цезарь и его борьба — уже далекая легенда, почти религия, разные племена обезьян живут по-своему, а люди стали чем-то вроде редких зверей.

Молодой шимпанзе Ноа из мирного племени не искал приключений. Они сами нашли его, когда вооруженные чужаки разорили его деревню. Чтобы спасти сородичей, Ноа пускается в опасный путь через неизвестные земли. Ему помогают два странных спутника: девушка-человек, чье существование бросает вызов всему, что он знал, и старый орангутан-философ. Их цель — могущественный Проксимус, который, провозгласив себя наследником Цезаря, силой собирает империю, чтобы получить доступ к запретным знаниям людей.

Если соскучились по большим и умным блокбастерам, где за впечатляющей картинкой скрывается история с характером и смыслом, включайте фильм «Планета обезьян: Новое царство». Смотреть его стоит, чтобы удивиться тому, с какой душой и вниманием к деталям создатели проекта относятся к этой фантастической истории.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

