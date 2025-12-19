Планета обезьян: Новое царство (фильм, 2024) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Планета обезьян: Новое царство» — фильм 2024 года, представляющий взгляд в далекое будущее вселенной, которую мы помним по предыдущим проектам киносерии. Цезарь и его борьба — уже далекая легенда, почти религия, разные племена обезьян живут по-своему, а люди стали чем-то вроде редких зверей.
Молодой шимпанзе Ноа из мирного племени не искал приключений. Они сами нашли его, когда вооруженные чужаки разорили его деревню. Чтобы спасти сородичей, Ноа пускается в опасный путь через неизвестные земли. Ему помогают два странных спутника: девушка-человек, чье существование бросает вызов всему, что он знал, и старый орангутан-философ. Их цель — могущественный Проксимус, который, провозгласив себя наследником Цезаря, силой собирает империю, чтобы получить доступ к запретным знаниям людей.
Если соскучились по большим и умным блокбастерам, где за впечатляющей картинкой скрывается история с характером и смыслом, включайте фильм «Планета обезьян: Новое царство». Смотреть его стоит, чтобы удивиться тому, с какой душой и вниманием к деталям создатели проекта относятся к этой фантастической истории.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Время144 мин / 02:24
Рейтинг
- УБРежиссёр
Уэс
Болл
- ОТАктёр
Оуэн
Тиг
- ПМАктёр
Питер
Макон
- ФААктриса
Фрейя
Аллан
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- ИДАктёр
Ика
Дэрвилл
- ЛПАктриса
Лидия
Пекхэм
- НСАктёр
Нил
Сэндилэндс
- ЭМАктёр
Энди
МакФи
- ККАктриса
Карин
Коновал
- УБСценарист
Уэс
Болл
- ПБСценарист
Пьер
Буль
- ДФСценарист
Джош
Фридман
- РДСценарист
Рик
Джаффа
- АССценарист
Аманда
Сильвер
- УБПродюсер
Уэс
Болл
- Продюсер
Питер
Чернин
- ДХПродюсер
Джо
Хартвик мл.
- РДПродюсер
Рик
Джаффа
- ДРПродюсер
Джейсон
Рид
- АСПродюсер
Аманда
Сильвер
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- БДХудожница
Беверли
Данн
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ДПОператор
Дьюла
Падош