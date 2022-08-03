Планета 51 (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Planet 51
Мультфильм, Комедия86 мин12+
О фильме
Главный герой — американский астронавт капитан Чарльз «Чак» Бейкер — высаживается на планете 51, которая по началу кажется ему необитаемой. К своему удивлению он обнаруживает, что планету населяют маленькие зеленые человечки. Их сообщество очень напоминает счастливую одноэтажную Америку времен 1950-х годов. И боятся эти человечки только нападения со стороны инопланетных захватчиков… таких, как Чак!Полагаясь на помощь своего робота-напарника «Ровера» и нового друга Лема, Чаку придется обогнуть весь этот изумительный и непонятный мир, чтобы не оказаться навечно экспонатом в Музее Инопланетных Захватчиков Планеты 51.
СтранаИспания, США, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Хорхе
Бланко
- ХАРежиссёр
Хавьер
Абад
- ММРежиссёр
Маркос
Мартинес
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- ФБАктёр
Фредди
Бенедикт
- АМАктёр
Алан
Марриотт
- МХАктёр
Мэтью
Хорн
- Актёр
Джеймс
Корден
- ДССценарист
Джо
Стиллман
- ХАСценарист
Хавьер
Абад
- Сценарист
Хорхе
Бланко
- ММСценарист
Маркос
Мартинес
- ТДПродюсер
Томас
Д. Адельман
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ДСКомпозитор
Джеймс
Сеймур Бретт