Планета 51 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Главный герой — американский астронавт капитан Чарльз «Чак» Бейкер — высаживается на планете 51, которая по началу кажется ему необитаемой. К своему удивлению он обнаруживает, что планету населяют маленькие зеленые человечки. Их сообщество очень напоминает счастливую одноэтажную Америку времен 1950-х годов. И боятся эти человечки только нападения со стороны инопланетных захватчиков… таких, как Чак!Полагаясь на помощь своего робота-напарника «Ровера» и нового друга Лема, Чаку придется обогнуть весь этот изумительный и непонятный мир, чтобы не оказаться навечно экспонатом в Музее Инопланетных Захватчиков Планеты 51.

Страна
Испания, США, Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

