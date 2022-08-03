План Мэгги (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Maggie's Plan
Драма, Мелодрама94 мин18+
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О фильме
Мэгги хочет стать матерью и планирует прибегнуть к искусственному оплодотворению, но еe планы нарушаются, когда она знакомится с антропологом Джоном. Мэгги выходит замуж за Джона, но через какое-то время начинает чувствовать себя несчастной, и у неe возникает новый план.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РМРежиссёр
Ребекка
Миллер
- Актриса
Грета
Гервиг
- Актёр
Итан
Хоук
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актриса
Майя
Рудольф
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- МСАктриса
Мина
Сандвол
- ДФАктёр
Джексон
Фрейзер
- ИРАктриса
Ида
Рохатин
- АМАктёр
Алекс
Морф
- РМСценарист
Ребекка
Миллер
- ДКПродюсер
Дэймон
Кардасис
- РХПродюсер
Рэйчел
Хоровиц
- РМПродюсер
Ребекка
Миллер
- ААПродюсер
Алексис
Алексаниан
- МТХудожница
Малгожата
Тужаньская
- СХМонтажёр
Сабина
Хоффман
- СЛОператор
Сэм
Леви
- МРКомпозитор
Майкл
Рохатин