План Мэгги
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План Мэгги

План Мэгги (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Maggie's Plan
Драма, Мелодрама94 мин18+

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О фильме

Мэгги хочет стать матерью и планирует прибегнуть к искусственному оплодотворению, но еe планы нарушаются, когда она знакомится с антропологом Джоном. Мэгги выходит замуж за Джона, но через какое-то время начинает чувствовать себя несчастной, и у неe возникает новый план.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «План Мэгги»