Мэгги хочет стать матерью и планирует прибегнуть к искусственному оплодотворению, но еe планы нарушаются, когда она знакомится с антропологом Джоном. Мэгги выходит замуж за Джона, но через какое-то время начинает чувствовать себя несчастной, и у неe возникает новый план.

