Placebo - We Come in Pieces (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Этот концерт был снят на лондонской концертной площадке Brixton Academy в сентябре 2010 года и стал кульминацией мирового тура в поддержку альбома Battle For The Sun, выпущенного годом ранее. Тур увенчался необычайным успехом, по всему миру концерты посетило более 2,5 миллионов фанатов. Фильм-концерт — визуал�ьное торжество талантливо смонтированных видеозаписей со спецэффектами, благодаря которым этот поразительный фильм по-настоящему передает атмосферу концертов Placebo.



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