Питомец Юрского периода. Возвращение домой (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, The Adventures of Jurassic Pet: Return to the Wild
Фантастика, Приключения6+
О фильме
Волшебный портал встрану динозавров забрасывает внаш мирдинозаврика Спайка, чемспешат воспользоваться корыстные киношники. Онипланируют использовать Спайка всвоих целях, стремясь получить славу ибогатство. Но, ксчастью, обэтом узнают юные Итан иМэдисон. Брату ссестрой предстоит вернуть Спайка домой изащитить тайный портал отпосягательств злодеев.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РБРежиссёр
Райан
Беллгардт
- КХРежиссёр
Крис
Хойт
- АТАктриса
Ава
Торрес
- ДДАктёр
Джоби
Джеймс
- НХАктриса
Нэнси
Хардинг
- БХАктёр
Бен
Холл
- КХАктёр
Крис
Хойт
- СПАктриса
Софи
Проктор
- БРАктёр
Брукс
Райан
- РСАктриса
Рита
Скрэнтон
- ЛРАктёр
Лукас
Росс
- ДПАктёр
Дрю
Поллок
- ГБАктёр
Гордон
Батлер
- ДЛАктёр
Дэвид
Ли Андерсон
- КХАктриса
Кенда
Хенторн
- КХСценарист
Крис
Хойт
- КХПродюсер
Крис
Хойт