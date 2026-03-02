Питомец Юрского периода. Возвращение домой
Питомец Юрского периода. Возвращение домой

Питомец Юрского периода. Возвращение домой (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, The Adventures of Jurassic Pet: Return to the Wild
Фантастика, Приключения6+

О фильме

Волшебный портал встрану динозавров забрасывает внаш мирдинозаврика Спайка, чемспешат воспользоваться корыстные киношники. Онипланируют использовать Спайка всвоих целях, стремясь получить славу ибогатство. Но, ксчастью, обэтом узнают юные Итан иМэдисон. Брату ссестрой предстоит вернуть Спайка домой изащитить тайный портал отпосягательств злодеев.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.3 IMDb