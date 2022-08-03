Wink
Пит и его дракон 3D

Пит и его дракон 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Pete's Dragon
Фэнтези, Комедия98 мин6+

В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит, у которого есть замечательный друг — огромный зеленый дракон Эллиот.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пит и его дракон 3D»