Пит и его дракон 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит, у которого есть замечательный друг — огромный зеленый дракон Эллиот.



