Пионеры японского авангарда
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Пионеры японского авангарда

Фильм Пионеры японского авангарда

2025, Japanese Avant-Garde Pioneers
Документальный18+
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О фильме

Рассказ о поколении художников-авангардистов, которые появились на фоне глубоких социальных перемен и политических потрясений в послевоенной Японии 1960-х и переосмыслили границы искусства через андеграундный театр, экспериментальную фотографию, сюрреалистическую иллюстрацию и радикальный танец буто.

Страна
Великобритания, Япония, Франция
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 IMDb