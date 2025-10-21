Фильм Пионеры японского авангарда
2025, Japanese Avant-Garde Pioneers
Документальный18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Рассказ о поколении художников-авангардистов, которые появились на фоне глубоких социальных перемен и политических потрясений в послевоенной Японии 1960-х и переосмыслили границы искусства через андеграундный театр, экспериментальную фотографию, сюрреалистическую иллюстрацию и радикальный танец буто.
СтранаВеликобритания, Япония, Франция
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
7.2 IMDb