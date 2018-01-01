Wink
Фильмы
Пингвины из Мадагаскара. Привет, куколка|Готово к печати
Актёры и съёмочная группа фильма «Пингвины из Мадагаскара. Привет, куколка|Готово к печати»

Режиссёры

Брэт Хааланд

Bret Haaland
Режиссёр

Актёры

Джон Ди Маджио

John Di Maggio
АктёрRico
Том МакГрат

Tom McGrath
АктёрSkipper
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрKowalski
Джеймс Патрик Стюарт

James Patrick Stuart
АктёрPrivate
Энди Рихтер

Andy Richter
АктёрMort
Кевин Майкл Ричардсон

Kevin Michael Richardson
АктёрMaurice
Дэнни Джейкобс

Danny Jacobs
АктёрKing Julien
Николь Салливан

Nicole Sullivan
АктрисаMarlene
Мэри Шир

Mary Scheer
АктрисаAlice
Конрад Вернон

Conrad Vernon
АктёрMason

Сценаристы

Том МакГрат

Tom McGrath
Сценарист
Билл Моц

Bill Motz
Сценарист
Боб Рот

Bob Roth
Сценарист
Брэндон Сойер

Brandon Sawyer
Сценарист

Продюсеры

Марк МакКоркл

Mark McCorkle
Продюсер
Роберт Шули

Bob Schooley
Продюсер
Брэт Хааланд

Bret Haaland
Продюсер
Крис Ньюхан

Chris Neuhahn
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Олег Вирозуб

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа

Монтажёры

Джефф Адамс

Jeffrey Michael Adams
Монтажёр