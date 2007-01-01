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Пингвиненок Пороро. Я - суперпингвин!

Пингвиненок Пороро. Я - суперпингвин! (мультфильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Pororo the Little Penguin
Мультфильмы7 мин0+

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Сюжет

Где-то далеко есть лес, весь покрытый снегом и льдом. В самой глубине этого леса прячется деревушка, в которой живут маленькие зверята, которые очень любознательны. Им очень весело проводить время вместе и всегда рады помочь друг другу.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.9 IMDb