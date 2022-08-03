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Пингвиненок Пороро. Я хочу спать!

Пингвиненок Пороро. Я хочу спать! (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Pororo the Little Penguin
Мультфильм, Для самых маленьких7 мин18+

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О фильме

Где-то далеко есть лес, весь покрытый снегом и льдом. В самой глубине этого леса прячется деревушка, в которой живут маленькие зверята, которые очень любознательны. Им очень весело проводить время вместе и всегда рады помочь друг другу.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb