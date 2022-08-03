Пингвиненок Пороро. Удача Поби (фильм, 2012) смотреть онлайн

Wink
Пингвиненок Пороро. Удача Поби

2012, Pororo the Little Penguin
Мультфильм13 мин0+

О фильме

В заснеженной лесной деревушке, куда не ступала нога человека в своих домиках живут звери: любознательный и непоседливый пингвиненок Пороро, динозаврик Кронг, добродушный медведь Поби, находчивый и хитрый лисенок Эдди и скромница Лупи из семейства бобров. Пороро обожает петь и играть.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb