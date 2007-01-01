Пингвиненок Пороро. Кронг - озорник! (мультфильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Где-то далеко есть лес, весь покрытый снегом и льдом. В самой глубине этого леса прячется деревушка, в которой живут маленькие зверята, которые очень любознательны. Им очень весело проводить время вместе и всегда рады помочь друг другу.



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