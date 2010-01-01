Пина. Танцующие мечты
Wink
Фильмы
Пина. Танцующие мечты

Пина. Танцующие мечты (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Tanzträume
Документальные89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Это удивительное путешествие в мир великой немецкой танцовщицы и хореографа Пины Бауш. Нам удастся понаблюдать за еe смелым и необычным экспериментом, для которого из обычных школ Вупперталя (город, известный своим подвесным трамвайчиком, где Пина руководила своей балетной труппой) отобрали 40 обычных школьников 14 до 18 без какого-либо актерского или танцевального опыта.

Пина смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb