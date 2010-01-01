Пина. Танцующие мечты (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Tanzträume
Документальные89 мин18+
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Сюжет
Это удивительное путешествие в мир великой немецкой танцовщицы и хореографа Пины Бауш. Нам удастся понаблюдать за еe смелым и необычным экспериментом, для которого из обычных школ Вупперталя (город, известный своим подвесным трамвайчиком, где Пина руководила своей балетной труппой) отобрали 40 обычных школьников 14 до 18 без какого-либо актерского или танцевального опыта.
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Информация
СтранаГермания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb