Пина. Танцующие мечты (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Это удивительное путешествие в мир великой немецкой танцовщицы и хореографа Пины Бауш. Нам удастся понаблюдать за еe смелым и необычным экспериментом, для которого из обычных школ Вупперталя (город, известный своим подвесным трамвайчиком, где Пина руководила своей балетной труппой) отобрали 40 обычных школьников 14 до 18 без какого-либо актерского или танцевального опыта.



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