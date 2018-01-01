Wink
Фильмы
Пилигрим
Актёры и съёмочная группа фильма «Пилигрим»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пилигрим»

Режиссёры

Харли Коклисс

Харли Коклисс

Harley Cokeliss
Режиссёр

Актёры

Рэй Лиотта

Рэй Лиотта

Ray Liotta
АктёрJack
Глория Рубен

Глория Рубен

Gloria Reuben
АктрисаVicky
Армин Мюллер-Шталь

Армин Мюллер-Шталь

Armin Mueller-Stahl
АктёрMac
Дэниэл Кэш

Дэниэл Кэш

Daniel Kash
АктёрHogan
Лиза Оуэн

Лиза Оуэн

Lisa Owen
АктрисаHeidi
Патрисио Кастильо

Патрисио Кастильо

Patricio Castillo
АктёрFastidious Man
Рене Перейя

Рене Перейя

Rene Pereia
АктёрPoliceman
Анхелина Пелаэс

Анхелина Пелаэс

Angelina Peláez
АктрисаMaid
Хулиан Бусио

Хулиан Бусио

Julian Bucio
АктёрRafa (в титрах: Julian Busio)
Альваро Карканьо

Альваро Карканьо

Álvaro Carcaño
АктёрJaime
Фарнесио де Берналь

Фарнесио де Берналь

Farnesio de Bernal
АктёрLopez
Мартин ЛаСалль

Мартин ЛаСалль

Martin LaSalle
АктёрDoc Anderson
Руди Миллер

Руди Миллер

Rudy Miller
АктёрMiddle Aged Man
Гарри Портер

Гарри Портер

Harry Porter
АктёрStubbs
Роберт Рис

Роберт Рис

Robert Reece
АктёрKane
Гильермо Риос

Гильермо Риос

Guillermo Ríos
АктёрSanchez
Джулиан Седжвик

Джулиан Седжвик

Julian Sedgwick
АктёрJoel
Хорхе Сепеда

Хорхе Сепеда

Jorge Zepeda
АктёрHughes

Сценаристы

Джон Пенни

Джон Пенни

John Penney
Сценарист
Харли Коклисс

Харли Коклисс

Harley Cokeliss
Сценарист
Питер Миллиган

Питер Миллиган

Peter Milligan
Сценарист

Продюсеры

Харли Коклисс

Харли Коклисс

Harley Cokeliss
Продюсер
Гари Хаусэм

Гари Хаусэм

Gary Howsam
Продюсер
Джейсон Питти

Джейсон Питти

Jason Piette
Продюсер

Монтажёры

Майкл Брэдселл

Майкл Брэдселл

Michael Bradsell
Монтажёр

Операторы

Стивен МакНатт

Стивен МакНатт

Stephen McNutt
Оператор

Композиторы

Фред Моллин

Фред Моллин

Fred Mollin
Композитор