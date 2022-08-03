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Пилигрим: Пауло Коэльо

Пилигрим: Пауло Коэльо (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Não Pare na Pista: A Melhor História de Paulo Coelho
Драма, Музыка106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Хроника восхождения звезды Пауло Коэльо, которая рассказывает, как человек, обремененный жизненными проблемами, стал одним из самых значимых писателей в истории Бразилии.

Страна
Испания, Бразилия
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пилигрим: Пауло Коэльо»