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Пилъ. Курилъ

Пилъ. Курилъ (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Пилъ. Курилъ
Криминал84 мин18+

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О фильме

«Лихие девяностые». Два отвязных киллера Валя и Покер, профессионально выполняя черную работу, нещадно прожигают свою жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.8 IMDb