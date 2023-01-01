Фильм Пиковая дама

Пиковая дама
«Пиковую даму» считает лучшим творением Чайковского всемирно известный дирижер, народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев. Он взял на себя руководство музыкальным процессом воссоздания постановки в «Геликон-опере». Оригинальное прочтение, современный сценический язык, влюбленность в музыку Чайковского, ставшие отличительными чертами геликоновской «Пиковой дамы», сохранились и в новой версии. К этому добавились вдумчивый взгляд маэстро Федосеева, потрясающие сценические возможности нового зала и артистический талант геликоновской труппы.

