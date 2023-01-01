Peter Gabriel - Secret World: Live (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Этот фильм был снят в Модене, Италия, во время двух концертов в ноябре 1993 года, проведенных в рамках знаменитого тура Питера Гэбриэла Secret World Live в поддержку альбома Us. Шоу отличается сложным исполнением и хореографией и происходит на двух сценах, соединенных узким мостком. Питер Гэбриэл всегда отличался харизмой и может увлечь аудиторию в мир, созданный им на сцене, и фильм Secret World Live демонстрирует это как нельзя лучше. Фильм Secret World Live, получивший премию Грэмми, недавно был восстановлен и усовершенствован, и теперь вы можете увидеть и услышать оригинальный концерт в наилучшем качестве.



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