Peter Frampton - FCA! 35 Tour: An Evening With Peter Frampton (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В 2011 году гитарист Питер Фрэмптон, лауреат премии Грэмми, отправился в мировой концертный тур в честь 35-летия своего мультиплатинового альбома Frampton Comes Alive!. Для этого фильма-концерта Питер Фрэмптон выбрал лучшие исполнения каждой из своих песен. Музыкант остается одним из наиболее культовых �рок-гитаристов, а на этих концертных записях он запечатлен на пике своих возможностей.



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