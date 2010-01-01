Песни о любви
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Песни о любви

Песни о любви (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, For Colored Girls
Драмы128 мин18+

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Сюжет

В фильме переплетаются истории девяти разных женщин. Некоторые из них хорошо известны друг другу, другие пока еще чужие. Каждая из женщин изображает в фильме один из символов, представленных в коллекции двадцати поэм. В поэмах отражаются различные вопросы, влияющие на женщин в целом и цветных женщин в частности.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Песни о любви»

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