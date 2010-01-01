Песни о любви (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, For Colored Girls
Драмы128 мин18+
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Сюжет
В фильме переплетаются истории девяти разных женщин. Некоторые из них хорошо известны друг другу, другие пока еще чужие. Каждая из женщин изображает в фильме один из символов, представленных в коллекции двадцати поэм. В поэмах отражаются различные вопросы, влияющие на женщин в целом и цветных женщин в частности.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Тайлер
Перри
- КЭАктриса
Кимберли
Элиз
- Актриса
Джанет
Джексон
- Актриса
Лоретта
Дивайн
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актриса
Аника
Нони Роуз
- Актриса
Керри
Вашингтон
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- ФРАктриса
Филишия
Рашад
- Актриса
Вупи
Голдберг
- МГАктриса
Мейси
Грэй
- Сценарист
Тайлер
Перри
- НШСценарист
Нтозейк
Шейнг
- РМПродюсер
Роджер
М. Бобб
- Продюсер
Тайлер
Перри
- ОАПродюсер
Оззи
Арю
- МХМонтажёр
Мэйзи
Хой
- АГОператор
Александр
Грушинский
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман