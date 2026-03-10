Пески забвения (фильм, 2007) смотреть онлайн

Великий фараон прогневал богов. В наказание они наслали на Египетское царство демонов пустыни. Чтобы защитить своего правителя и его народ от темных сил, жрецы совершили тайный обряд. Принеся человеческую жертву и захоронив в песках священный амулет, они попросили защиты у Анубиса, бога загробного мира. Приняв дар, Анубис усмирил демонов пустыни, и в Египте воцарился мир...



Но тысячи лет спустя археологи нашли древний амулет. И, чтобы вернуть себе символ абсолютной власти над темными силами, Анубис вновь появляется в мире людей...

