Пески забвения (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Sands of Oblivion
Фэнтези, Боевик16+
О фильме
Великий фараон прогневал богов. В наказание они наслали на Египетское царство демонов пустыни. Чтобы защитить своего правителя и его народ от темных сил, жрецы совершили тайный обряд. Принеся человеческую жертву и захоронив в песках священный амулет, они попросили защиты у Анубиса, бога загробного мира. Приняв дар, Анубис усмирил демонов пустыни, и в Египте воцарился мир...
Но тысячи лет спустя археологи нашли древний амулет. И, чтобы вернуть себе символ абсолютной власти над темными силами, Анубис вновь появляется в мире людей...
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Флорес
- Актриса
Морена
Баккарин
- Актёр
Адам
Болдуин
- ВУАктёр
Виктор
Уэбстер
- ДКАктёр
Джордж
Кеннеди
- АТАктриса
Ази
Тесфай
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- ДЭАктёр
Джон
Энистон
- КСАктриса
Кристина
Сиско
- ГМАктёр
Гриннелл
Моррис
- АКАктёр
Алан
Кемпер Армани
- ЭААктёр
Эрик
Артелл
- ЭБАктриса
Эйприл
Боулби
- ДКАктёр
Дэн
Кастелланета
- ГДАктёр
Генри
Данква
- ТДАктёр
Тони
Девон
- МДАктриса
Мелисса
Ди Меглио
- ДЭАктриса
Дороти
Эллерби
- ДФАктёр
Джереми
Фицджералд
- ШГАктёр
Шеннон
Гарнетт
- ЖГАктёр
Жамель
Гэй
- КЛАктриса
Кэтлин
ЛаГю
- ДМАктёр
Джефф
Манзанарес
- ДМАктёр
Джей
Маркс
- РОАктёр
Рэймонд
О’Коннор
- АПАктёр
Алехандро
Патино
- ЭПАктриса
Энджел
Принцесс
- НПАктёр
Ник
Принсип
- УРАктёр
Уэйн
Роди
- ДСАктёр
Джек
Самсон
- ДМАктёр
Дэниэл
Марк Стэффорд
- ДТАктриса
Диана
Терранова
- ЗУАктёр
Зигмунд
Уоткинс
- ПВАктёр
Пол
Вебер
- КААктёр
Кай
Александр
- ДКСценарист
Джефф
Котни
- КВСценарист
Кевин
ВанХук
- КБПродюсер
Карен
Бэйли
- КВПродюсер
Кевин
ВанХук
- МДПродюсер
Мелисса
Джонс
- ЛЕПродюсер
Лорин
Е. Кэйл
- ЛДКомпозитор
Людек
Дрижал