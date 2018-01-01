Wink
Детям
Пес-купидон
Актёры и съёмочная группа фильма «Пес-купидон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пес-купидон»

Режиссёры

Майкл Фейфер

Michael Feifer
Режиссёр

Актёры

Брайан Краузе

Brian Krause
АктёрEric
Боти Блисс

Boti Bliss
АктрисаSarah
Линден Эшби

Linden Ashby
АктёрJerry
Майкл Вудс

Michael Woods
АктёрMr. Caldwell
Барбара Нивен

Barbara Niven
АктрисаMs. Andrews
Пит Сепенюк

Pete Sepenuk
АктёрGabe / TV Announcer
Эшли Джонс

Ashley Jones
АктрисаLana
Ральф Уэйт

Ralph Waite
АктёрR.L. Dutton
Гэбриэлль Конфорти

Gabrielle Conforti
АктрисаJulie
Кирстин Дорн

Kirstin Dorn
АктрисаMelanie

Сценаристы

Пьер Дэвид

Pierre David
Сценарист
Дэвид ДеКрэйн

David DeCrane
Сценарист
Майкл Фейфер

Michael Feifer
Сценарист

Продюсеры

Дэвид ДеКрэйн

David DeCrane
Продюсер
Майкл Фейфер

Michael Feifer
Продюсер
Пьер Дэвид

Pierre David
Продюсер

Художники

Саманта Кюстер

Samantha Kuester
Художница

Композиторы

Брэндон Джарретт

Brandon Jarrett
Композитор