Пес-купидон (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.32012, Gabe the Cupid Dog
Комедия, Семейный90 мин0+
О фильме
Журналист Эрик только что расстался с подругой, но чувствует себя весьма неплохо. У него есть его старый и верный друг — пес Гейб, а босс Эрика, миссис Эндрюс собирается отправить его в Лондон, чтобы он возглавил новый открывающийся офис. Но Гейб, неожиданно, становится препятствием для поездки. Длительный карантин в компании пит-буллей и мастиффов совсем не привлекает его и он начинает действовать, как Купидон, чтобы привлечь внимание Эрика к их соседке Саре. Эрик, тем временем, занимаясь поисками таинственного писателя P. Л. Даттона, начинает подозревать, что Сара и есть тот самый писатель…
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.3 IMDb
- МФРежиссёр
Майкл
Фейфер
- БКАктёр
Брайан
Краузе
- ББАктриса
Боти
Блисс
- ЛЭАктёр
Линден
Эшби
- МВАктёр
Майкл
Вудс
- БНАктриса
Барбара
Нивен
- ПСАктёр
Пит
Сепенюк
- ЭДАктриса
Эшли
Джонс
- РУАктёр
Ральф
Уэйт
- ГКАктриса
Гэбриэлль
Конфорти
- КДАктриса
Кирстин
Дорн
- ПДСценарист
Пьер
Дэвид
- ДДСценарист
Дэвид
ДеКрэйн
- МФСценарист
Майкл
Фейфер
- ДДПродюсер
Дэвид
ДеКрэйн
- МФПродюсер
Майкл
Фейфер
- ПДПродюсер
Пьер
Дэвид
- СКХудожница
Саманта
Кюстер
- БДКомпозитор
Брэндон
Джарретт