Пес-купидон
Wink
Детям
Пес-купидон

Пес-купидон (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.32012, Gabe the Cupid Dog
Комедия, Семейный90 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Журналист Эрик только что расстался с подругой, но чувствует себя весьма неплохо. У него есть его старый и верный друг — пес Гейб, а босс Эрика, миссис Эндрюс собирается отправить его в Лондон, чтобы он возглавил новый открывающийся офис. Но Гейб, неожиданно, становится препятствием для поездки. Длительный карантин в компании пит-буллей и мастиффов совсем не привлекает его и он начинает действовать, как Купидон, чтобы привлечь внимание Эрика к их соседке Саре. Эрик, тем временем, занимаясь поисками таинственного писателя P. Л. Даттона, начинает подозревать, что Сара и есть тот самый писатель…

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пес-купидон»