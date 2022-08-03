Пес-купидон (фильм, 2012) смотреть онлайн

Журналист Эрик только что расстался с подругой, но чувствует себя весьма неплохо. У него есть его старый и верный друг — пес Гейб, а босс Эрика, миссис Эндрюс собирается отправить его в Лондон, чтобы он возглавил новый открывающийся офис. Но Гейб, неожиданно, становится препятствием для поездки. Длительный карантин в компании пит-буллей и мастиффов совсем не привлекает его и он начинает действовать, как Купидон, чтобы привлечь внимание Эрика к их соседке Саре. Эрик, тем временем, занимаясь поисками таинственного писателя P. Л. Даттона, начинает подозревать, что Сара и есть тот самый писатель…

