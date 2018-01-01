Wink
Первая ведьма. Долина дьявола
Актёры и съёмочная группа фильма «Первая ведьма. Долина дьявола»

Режиссёры

Нарит Ювабун

Narit Yuvaboon
Режиссёр
Тханадет Прадит

Thanadet Pradit
Режиссёр

Актёры

Раттанавади Вонгтонг

Rattanawadee Wongtong
Актрисав титрах: Rattawadee Wongthong
Надеч Кугимия

Nadech Kugimiya
АктёрYak
Елилча Капаун

Jelilcha Kapaun
Актриса
Кайбхундитт Яйди

Kajbhunditt Jaidee
Актёр
Пиракрит Пхачарабунякиат

Peerakrit Phacharaboonyakiat
Актёр

Сценаристы

Сорарат Йирабоворнвисут

Sorarat Jirabovornwisut
Сценарист

Продюсеры

Нарит Ювабун

Narit Yuvaboon
Продюсер
Сурачедх Ассаварынганун

Surachedh Assawaruenganun
Продюсер

Композиторы

Тердсак Янпан

Terdsak Janpan
Композитор