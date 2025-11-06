Фильм Первая ведьма. Долина дьявола

1825 год. Бирманка, потерявшая ребёнка от рук британских солдат, превращается в мстительного Чёрного духа, но могущественный монах тут же заточает её в каменный гроб. Спустя годы, во время войны, деревенский старейшина освобождает духа, чтобы отомстить захватчикам, но тот выходит из-под контроля и начинает нападать на девушек.

1976 год. Йи, младшая сестра Яка, бесследно исчезает после школы. Обряды раскрывают семье, что тот самый Чёрный дух утащил девочку в проклятый лес Бонгсанодбианг. Чтобы спасти её, Як вместе с близкими решается на опасное путешествие туда, где бессильны любые обереги, и только звон серебряных колокольчиков предупреждает о надвигающейся опасности.

