Первая любовь (фильм, 1999) смотреть онлайн
Россия, 19-ый век. 16-летний Владимир проводит лето в семейном имении под Москвой. Он отчаянно мечтает в кого-нибудь влюбиться, но очень застенчив и неуверен в себе. И когда в соседнем имении поселяется княжна Зинаида, ее гибкий стан и томные взгляды не могли не вскружить во одно мгновение ему голову.
Владимир оказывается самым юным из поклонников прекрасной княжны. А большинство из них – серьезные взрослые люди с состояние и положение в обществе, и каждый готов по первому же зову выполнить любое ее желание. Владимир считает их своими соперниками, не понимая, что для Зинаиды они не более чем игрушки.
Она назначает Владимира своим «пажом», но эта детская роль слишком унизительна для него: он хочет, чтобы его считали мужчиной…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрВоенный, Драма, Мелодрама
- РАРежиссёр
Реверж
Анселмо
- Актриса
Кирстен
Данст
- НСАктёр
Ник
Стал
- Актриса
Джули
Уолтерс
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- Актёр
Натаниель
Паркер
- ДФАктёр
Джеймс
Фокс
- ПБАктриса
Палома
Баэза
- КДАктёр
Кенни
Даути
- Актёр
Энгус
Райт
- РГАктёр
Роберт
Гленистер
- ХУАктёр
Хиткоут
Уильямс
- Актёр
Николас
Роу
- ДБАктёр
Джон
Бенфилд
- КРАктёр
Кристиан
Ревелл
- МХАктёр
Майкл
Хиггс
- БПАктёр
Брайан
Прингл
- КРАктёр
Клиффорд
Роуз
- РДАктёр
Ричард
Джеймс
- РРАктёр
Роберт
Расселл
- МКАктёр
Майкл
Князко
- НКАктёр
Николас
Коннелл
- ЯНАктёр
Ян
Немейовский
- КУАктёр
Карел
Урбан
- КЧАктриса
Катрин
Чарлтон
- РЛАктриса
Рисса
Лэндмэн
- ДФАктёр
Дэвид
Фишер
- АМАктриса
Андреа
Милтнер
- РАСценарист
Реверж
Анселмо
- ИТСценарист
Иван
Тургенев
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- РАПродюсер
Реверж
Анселмо
- МРПродюсер
Мила
Радова
- ДСПродюсер
Джо-Энн
Смит-Оджейл
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- ДУОператор
Дэвид
Уоткин
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили