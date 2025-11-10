Первая любовь (фильм, 1999) смотреть онлайн

Россия, 19-ый век. 16-летний Владимир проводит лето в семейном имении под Москвой. Он отчаянно мечтает в кого-нибудь влюбиться, но очень застенчив и неуверен в себе. И когда в соседнем имении поселяется княжна Зинаида, ее гибкий стан и томные взгляды не могли не вскружить во одно мгновение ему голову.



Владимир оказывается самым юным из поклонников прекрасной княжны. А большинство из них – серьезные взрослые люди с состояние и положение в обществе, и каждый готов по первому же зову выполнить любое ее желание. Владимир считает их своими соперниками, не понимая, что для Зинаиды они не более чем игрушки.



Она назначает Владимира своим «пажом», но эта детская роль слишком унизительна для него: он хочет, чтобы его считали мужчиной…

