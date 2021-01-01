Первая линия (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.52021, Первая линия
Драмы13 мин6+
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Сюжет
Маша — обычный ребенок, но ее жизнь не похожа на беззаботное детство. Все свое время она посвящает балету, чтобы соответствовать ожиданиям строгой матери. После сезона тренировок Машу отправляют в санаторий, где она знакомится с жизнерадостной Светкой. Узнав о древней легенде, девочки пускаются на поиски волшебного цветка.
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