Первая линия
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Первая линия

Первая линия (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.52021, Первая линия
Драмы13 мин6+

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Сюжет

Маша — обычный ребенок, но ее жизнь не похожа на беззаботное детство. Все свое время она посвящает балету, чтобы соответствовать ожиданиям строгой матери. После сезона тренировок Машу отправляют в санаторий, где она знакомится с жизнерадостной Светкой. Узнав о древней легенде, девочки пускаются на поиски волшебного цветка.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

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