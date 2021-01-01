Персона: Темная правда о психологических тестах (фильм, 2021) смотреть онлайн
2021, Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests
Документальные81 мин18+
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Сюжет
Рассказ об одержимости тестами личности, которая в последние годы накрыла Америку. Многие любят погрузиться в глубины собственного сознания, чтобы научиться лучше понимать себя. Тесты личности, казалось бы, неплохой инструмент для самопознания, но они таят в себе и множество подводных камне�й.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.6 IMDb