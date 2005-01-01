Персона нон грата (фильм, 2005) смотреть онлайн
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Сюжет
Драматический фильм польского режиссера Кшиштофа Занусси, вышедший на экран в 2005 году. Картина придется по вкусу всем ценителям серьезного авторского кино, а убедиться в этом можно, если драму «Персона нон грата» смотреть онлайн в хорошем качестве.
Посол Польши в Уругвае Виктор тяжело переживает смерть любимой жены. На похоронах герой встречает давнего друга семьи – российского дипломата по имени Олег (Никита Михалков). Виктор подозревает, что у покойной супруги мог быть тайный роман с русским товарищем. Мысли о возможном предательстве Олега и неверности женщины всей его жизни терзают героя. Он все больше теряет доверие к людям, ведь и на работе его постоянно окружают интриги, заговоры и взяточничество. Виктор с его высокими моральными принципами оказывается настоящей белой вороной среди повальной лжи и лицемерия. К чему это приведет, увидите, если будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Персона нон грата» (2005).
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Информация
Рейтинг
- КЗРежиссёр
Кшиштоф
Занусси
- ЗЗАктёр
Збигнев
Запасевич
- Актёр
Никита
Михалков
- ЕШАктёр
Ежи
Штур
- РДАктёр
Ремо
Джироне
- Актёр
Даниэль
Ольбрыхский
- АХАктёр
Анджей
Хыра
- МБАктриса
Мария
Беккер
- ЯБАктёр
Яцек
Борцух
- ТБАктёр
Тадеуш
Брадецкий
- ГГАктриса
Галина
Голянко
- КЗСценарист
Кшиштоф
Занусси
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- Актёр дуб�ляжа
Александр
Воеводин
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бакин
- ЭКОператор
Эдвард
Клосиньский
- ВККомпозитор
Войцех
Киляр