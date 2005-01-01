Персона нон грата (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Драматический фильм польского режиссера Кшиштофа Занусси, вышедший на экран в 2005 году. Картина придется по вкусу всем ценителям серьезного авторского кино, а убедиться в этом можно, если драму «Персона нон грата» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Посол Польши в Уругвае Виктор тяжело переживает смерть любимой жены. На похоронах герой встречает давнего друга семьи – российского дипломата по имени Олег (Никита Михалков). Виктор подозревает, что у покойной супруги мог быть тайный роман с русским товарищем. Мысли о возможном предательстве Олега и неверности женщины всей его жизни терзают героя. Он все больше теряет доверие к людям, ведь и на работе его постоянно окружают интриги, заговоры и взяточничество. Виктор с его высокими моральными принципами оказывается настоящей белой вороной среди повальной лжи и лицемерия. К чему это приведет, увидите, если будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Персона нон грата» (2005).



Персона нон грата смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.