Перетасовка (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Shuffle
Фэнтези, Мелодрама78 мин18+
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О фильме
Это история человека, который вдруг начинает жить не по порядку - каждый день он просыпается другого возраста, в другой день его жизни. Он не знает, где и когда окажется после очередного сна. Герой испуган до смерти и хочет как-то это остановить. Вскоре он замечает некоторую зависимость и порядок в происходящем и пытается остановить кошмар...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ККРежиссёр
Курт
Куэнне
- ТТАктёр
Ти-Джей
Тайн
- ПРАктриса
Паула
Родс
- КСАктёр
Крис
Стоун
- МХАктриса
Меган
Холавэй
- ДСАктёр
Дилан
Спрейберри
- ЭЛАктриса
Эль
Лабади
- МКАктриса
Мишель
Крусик
- ПБАктриса
Патриша
Белчер
- ТТАктриса
Тамара
Тейлор
- КЭАктёр
Коуди
Эберкромби
- ККСценарист
Курт
Куэнне
- ККПродюсер
Курт
Куэнне
- ДКПродюсер
Дэйв
Кур
- КСПродюсер
Крис
Стоун
- ТТПродюсер
Ти-Джей
Тайн
- ФВХудожник
Фернандо
Вальдес
- ККМонтажёр
Курт
Куэнне
- ККОператор
Курт
Куэнне
- КККомпозитор
Курт
Куэнне