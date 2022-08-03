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Перетасовка

Перетасовка (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Shuffle
Фэнтези, Мелодрама78 мин18+

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О фильме

Это история человека, который вдруг начинает жить не по порядку - каждый день он просыпается другого возраста, в другой день его жизни. Он не знает, где и когда окажется после очередного сна. Герой испуган до смерти и хочет как-то это остановить. Вскоре он замечает некоторую зависимость и порядок в происходящем и пытается остановить кошмар...

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перетасовка»