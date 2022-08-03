Это история человека, который вдруг начинает жить не по порядку - каждый день он просыпается другого возраста, в другой день его жизни. Он не знает, где и когда окажется после очередного сна. Герой испуган до смерти и хочет как-то это остановить. Вскоре он замечает некоторую зависимость и порядок в происходящем и пытается остановить кошмар...

