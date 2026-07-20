Переполох в отеле
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Переполох в отеле

Фильм Переполох в отеле

1931, Parlor, Bedroom and Bath
Комедия18+
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О фильме

В основе фильма — знакомая ситуация: младшая сестра не может выйти замуж, пока не найдется жених для старшей, требовательной и капризной девушки. Поклонник младшей сестры находит недотепу и уговаривает его сыграть роль сердцееда.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb