Перекресток (фильм, 2014) смотреть онлайн

Валерий Ляшкевич - бездомный художник, который живет на вокзале и на протяжении двадцати лет пишет картины на улицах города Гомеля в Беларуси. Для местных жителей он не более, чем достопримечательность, но создатели фильма увидели в этом эксцентричном художнике философа, которому есть что сказать другим людям о смысле жизни. Так как он рисует не просто жизнь, а свой особый взгляд на нее, свою философию, свое представление о добре и зле. Две персональных выставки его работ, одна из них в Национальном художественном музее в Минске, имели огромный успех и получили высокую оценку искусствоведов.

