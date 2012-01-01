Перекресток (фильм, 2012) смотреть онлайн

Перекресток
2012, Crossroad
Драма18+

О фильме

История 12 незнакомцев, которых держат в заложниках в придорожном кафе. Они скоро осознают, что их жизни странно соединяются друг с другом, и они все часть большего плана.

Страна
США
Жанр
Драма

Актёры и съёмочная группа фильма «Перекресток»