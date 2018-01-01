Wink
Фильмы
Перекресток
Актёры и съёмочная группа фильма «Перекресток»

Актёры и съёмочная группа фильма «Перекресток»

Режиссёры

Раджшри Оджха

Раджшри Оджха

Rajshree Ojha
Режиссёр

Актёры

Недумуди Вену

Недумуди Вену

Nedumudi Venu
АктёрMr. Nair
Зинат Аман

Зинат Аман

Zeenat Aman
АктрисаWoman
Виктор Банерджи

Виктор Банерджи

Victor Banerjee
АктёрDr. Bose
Кира Чаплин

Кира Чаплин

Kiera Chaplin
АктрисаLea
Картик Кумар

Картик Кумар

Karthik Kumar
АктёрNaveen
Шаян Мунши

Шаян Мунши

Shayan Munshi
АктёрKeshi Nair
Анкур Ханна

Анкур Ханна

Ankur Khanna
АктёрFarooq
Арундатхи Наг

Арундатхи Наг

Arundathi Nag
АктрисаNandakumar Nair
Соха Али Кхан

Соха Али Кхан

Soha Ali Khan
АктрисаIra
Рупали Гангули

Рупали Гангули

Roopa Ganguly
АктрисаMrs. Bose

Сценаристы

Ануваб Пал

Ануваб Пал

Anuvab Pal
Сценарист
Нирмал Верма

Нирмал Верма

Nirmal Verma
Сценарист
Раджшри Оджха

Раджшри Оджха

Rajshree Ojha
Сценарист

Продюсеры

Прамод Оджха

Прамод Оджха

Pramod Ojha
Продюсер

Художники

Алок Халдар

Алок Халдар

Alok Haldar
Художник
Джозеф Нелликкал

Джозеф Нелликкал

Joseph Nellikkal
Художник

Монтажёры

Бина Пол

Бина Пол

Bina Paul
Монтажёр

Композиторы

Маникантх Кадри

Маникантх Кадри

Manikanth Kadri
Композитор