Перекресток (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Chaurahen
Драма16+
О фильме
Драматическая антология«Перекресток»—фильм охрупкости исиле человеческих связей. Три пронзительные истории рассказывают опарах, которые сталкиваются снепростыми жизненными испытаниями, требующими сложного выбора между гордостью ипрощением.
Три пары изразных уголков Индии переживают глубокие личные кризисы. Ихпути пересекаются метафорически, подчеркивая общность универсальных человеческих переживаний. Герои замирают наэмоциональном перепутье, где каждый шаг определяет будущее ихотношений. Через боль, сомнения иборьбу они мучительно ищут путь кисцелению ивзаимопониманию.
Смотреть«Перекресток»стоит как вдохновляющее кино обискреннем прощении, что становится единственным мостом через пропасть обид инепонимания.
Рейтинг
5.2 IMDb
- РОРежиссёр
Раджшри
Оджха
- НВАктёр
Недумуди
Вену
- ЗААктриса
Зинат
Аман
- ВБАктёр
Виктор
Банерджи
- КЧАктриса
Кира
Чаплин
- ККАктёр
Картик
Кумар
- ШМАктёр
Шаян
Мунши
- АХАктёр
Анкур
Ханна
- АНАктриса
Арундатхи
Наг
- СААктриса
Соха
Али Кхан
- РГАктриса
Рупали
Гангули
- АПСценарист
Ануваб
Пал
- НВСценарист
Нирмал
Верма
- РОСценарист
Раджшри
Оджха
- ПОПродюсер
Прамод
Оджха
- АХХудожник
Алок
Халдар
- ДНХудожник
Джозеф
Нелликкал
- БПМонтажёр
Бина
Пол
- МККомпозитор
Маникантх
Кадри