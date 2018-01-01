Wink
Перекресток
Актёры и съёмочная группа фильма «Перекресток»

Режиссёры

Риго Мора

Rigo Mora
Режиссёр

Актёры

Кристофер Фриссен

Christopher Friessen
Актёр
Родриго Муррай

Rodrigo Murray
АктёрMephisto
Игнасио Гвадалупе

Ignacio Guadalupe
АктёрPoor guy

Сценаристы

Риго Мора

Rigo Mora
Сценарист

Продюсеры

Педро Кордова

Pedro Cordova
Продюсер
Сантьяго Флорес

Santiago Flores
Продюсер

Художники

Рита Басульто

Rita Basulto
Художница
Хуан Хосе Медина

Juan J. Medina
Художник

Монтажёры

Мигель Гонзалез

Miguel González
Монтажёр
Оскар Фигероа

Óscar Figueroa
Монтажёр

Композиторы

Альфредо Санчез

Alfredo Sanchez
Композитор