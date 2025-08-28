Перекресток (фильм, 2004) смотреть онлайн

Когда просишь о чем-то вселенную, запрос стоит формулировать конкретно, иначе сбывшееся желание может сильно удивить. «Перекресток» — фильм о том, как один выбор способен изменить всю жизнь.



Отчаявшийся бедняк Хуан приходит на железнодорожный перекресток для совершения ритуала, который должен поправить его плачевное положение. Попытка вызвать дьявола неожиданно приводит к встрече с загадочной сущностью. Незнакомец предлагает легкое решение финансовых проблем, но скрывает истинные условия сделки. Вскоре Хуан поймет, что дьявол исполняет желания согласно собственной логике, превращая мечту в кошмар…



Смотреть «Перекресток» можно как нелишнее напоминание о том, что исполнение нечетко формулированных желаний может обернуться полной потерей контроля над ситуацией.

