Перекресток (фильм, 1999) смотреть онлайн

Эстонская драматическая комедия «Перекресток» — фильм о ценности человеческих отношений в ситуации, когда на кону оказывается миллиард долларов. Кино сочетает минималистичную эстетику с острым социальным подтекстом, сохраняя легкость повествования.



Путешественники Лаура и Роланд случайно находят приют в доме эксцентричного художника-отшельника. Гостеприимный хозяин шокирует пару абсурдным предложением — он хочет купить Лауру за фантастическую сумму. Этот странный договор становится катализатором череды комичных и неловких ситуаций. Постепенно шутливая сделка превращается в испытание для чувств и принципов всей троицы.



Смотреть «Перекресток» интересно благодаря умному сценарию, обнажающему правду об отношении к деньгам. Иногда самый опасный перекресток оказывается не на дороге, а в человеческой душе, где сталкиваются любовь и искушение.

