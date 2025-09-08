Перекресток (фильм, 1998) смотреть онлайн

Перекресток
1998, Перекресток
Мелодрама, Комедия12+

О фильме

Когда-то, 20 лет назад, рок-группа «Дядя Алик» гремела на всю страну, а ее лидер по имени Алик купался в лучах славы. Теперь о них никто не вспоминает, и бывшие знаменитости подрабатывают то на свадьбах, то в клубе «Старый трамвай», а то и просто - в подземном переходе. Но однажды Алик встречает своего старого знакомого Мишу, который предлагает устроить его концерты в Америке.

Все отлично, только одна неприятность - Алик разведен, а неженатым в посольстве не любят выдавать визы. Миша предлагает Алику срочно найти себе жену. В то же время милая учительница английского языка Ляля проходит собеседование в фирме своей приятельницы, которая помогает образованным девушкам найти престижную работу. Ляля хороша абсолютно всем, кроме одного: она не замужем...

Страна
Россия, Беларусь
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

