Перекресток (фильм, 1998) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда-то, 20 лет назад, рок-группа «Дядя Алик» гремела на всю страну, а ее лидер по имени Алик купался в лучах славы. Теперь о них никто не вспоминает, и бывшие знаменитости подрабатывают то на свадьбах, то в клубе «Старый трамвай», а то и просто - в подземном переходе. Но однажды Алик встречает своего старого знакомого Мишу, который предлагает устроить его концерты в Америке.
Все отлично, только одна неприятность - Алик разведен, а неженатым в посольстве не любят выдавать визы. Миша предлагает Алику срочно найти себе жену. В то же время милая учительница английского языка Ляля проходит собеседование в фирме своей приятельницы, которая помогает образованным девушкам найти престижную работу. Ляля хороша абсолютно всем, кроме одного: она не замужем...
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Астрахан
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- АКАктёр
Алексей
Колокольцев
- Актёр
Олег
Корчиков
- ВЕАктриса
Виктория
Ершова
- ОСАктриса
Ольга
Самошина
- АЛАктриса
Анна
Легчилова
- ОБАктриса
Ольга
Беляева
- ГСАктёр
Геннадий
Свирь
- АКАктёр
Александр
Коваленко
- АЕАктёр
Александр
Ефремов
- ОДСценарист
Олег
Данилов
- АГПродюсер
Андрей
Гранкин
- ММПродюсер
Михаил
Москалев
- Продюсер
Леонид
Ярмольник
- ИЩХудожник
Игорь
Щелоков
- ОМХудожник
Олег
Молчанов
- Художник
Андрей
Макаревич (18+, иноагент)
- АГКомпозитор
Алексей
Григорьев