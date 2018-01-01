Wink
Фильмы
Перекресток
Актёры и съёмочная группа фильма «Перекресток»

Актёры и съёмочная группа фильма «Перекресток»

Режиссёры

Марк Райделл

Mark Rydell
Режиссёр

Актёры

Шэрон Стоун

Sharon Stone
АктрисаSally Eastman
Мартин Ландау

Martin Landau
АктёрNeal
Лолита Давидович

Lolita Davidovich
АктрисаOlivia Marshak
Скотт Беллис

Scott Bellis
АктёрVan Driver
Мэттью Уокер

Matthew Walker
АктёрSurgeon
Ричард Гир

Richard Gere
АктёрVincent Eastman
Дэвид Селби

David Selby
АктёрRichard Quarry
Рон Уайт

Ron White
АктёрCharlie
Дженнифер Моррисон

Jennifer Morrison
АктрисаMeaghan Eastman
Патриция Хэррас

Patricia Harras
АктрисаVan Driver's Wife

Сценаристы

Клод Соте

Claude Sautet
Сценарист
Маршалл Брикмен

Marshall Brickman
Сценарист
Жан-Лу Дабади

Jean-Loup Dabadie
Сценарист
Дэвид Рэйфиел

David Rayfiel
Сценарист

Продюсеры

Марк Райделл

Mark Rydell
Продюсер
Фредерик Голчан

Frederic Golchan
Продюсер
Алан Б. Кертис

Alan B. Curtiss
Продюсер
Бад Йоркин

Bud Yorkin
Продюсер

Художники

Ивонн Дж. Херст

Yvonne J. Hurst
Художница
Харольд Микелсон

Harold Michelson
Художник
Эллен Мирожник

Ellen Mirojnick
Художница
Доминик Фоке-Лемэтр

Dominique Fauquet-Lemaitre
Художник

Монтажёры

Марк Уорнер

Mark Warner
Монтажёр

Композиторы

Джеймс Ньютон Ховард

James Newton Howard
Композитор