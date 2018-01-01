Перекресток (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Intersection
Драма, Мелодрама16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Состоятельный архитектор Винсент Истмен должен сделать выбор между двумя женщинами. Одна - Салли, его законная супруга. Другая - любовница Оливия. Винсент испытывает острое чувство вины перед своей взрослой дочерью, которая страдает из-за холодной войны между родителями.
Однажды он попадает в автокатастрофу. Винсент находится на перекрестке дорог между жизнью и смертью, и перед ним, как на кинопленке, прокручивается вся прожитая жизнь. Катастрофа помогает ему разобраться в отношениях с близкими людьми.
Рейтинг
- МРРежиссёр
Марк
Райделл
- Актриса
Шэрон
Стоун
- МЛАктёр
Мартин
Ландау
- ЛДАктриса
Лолита
Давидович
- СБАктёр
Скотт
Беллис
- МУАктёр
Мэттью
Уокер
- Актёр
Ричард
Гир
- ДСАктёр
Дэвид
Селби
- РУАктёр
Рон
Уайт
- Актриса
Дженнифер
Моррисон
- ПХАктриса
Патриция
Хэррас
- КССценарист
Клод
Соте
- МБСценарист
Маршалл
Брикмен
- ЖДСценарист
Жан-Лу
Дабади
- ДРСценарист
Дэвид
Рэйфиел
- МРПродюсер
Марк
Райделл
- ФГПродюсер
Фредерик
Голчан
- АБПродюсер
Алан
Б. Кертис
- БЙПродюсер
Бад
Йоркин
- ИДХудожница
Ивонн
Дж. Херст
- ХМХудожник
Харольд
Микелсон
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ДФХудожник
Доминик
Фоке-Лемэтр
- МУМонтажёр
Марк
Уорнер
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард