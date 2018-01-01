Перекресток
Wink
Фильмы
Перекресток

Перекресток (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Intersection
Драма, Мелодрама16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Состоятельный архитектор Винсент Истмен должен сделать выбор между двумя женщинами. Одна - Салли, его законная супруга. Другая - любовница Оливия. Винсент испытывает острое чувство вины перед своей взрослой дочерью, которая страдает из-за холодной войны между родителями.

Однажды он попадает в автокатастрофу. Винсент находится на перекрестке дорог между жизнью и смертью, и перед ним, как на кинопленке, прокручивается вся прожитая жизнь. Катастрофа помогает ему разобраться в отношениях с близкими людьми.

Перекресток смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Перекресток»