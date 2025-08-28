Перекресток (фильм, 1991) смотреть онлайн

Короткометражная драма «Перекресток» — фильм 1991 года с Мерабом Нинидзе из «Моей счастливой семьи». Кино рассказывает о мужчине, оказавшемся ночью на улице после разгона митинга за независимость Грузии.



После событий 9 апреля 1989 года в Тбилиси введен комендантский час. Улицы заполнены военной бронетехникой. Молодой композитор, которого волнует только его собственное творчество, случайно оказался ночью на улице.



Смотреть «Перекресток» стоит тем, кто интересуется историей Грузии начала 90-х и влиянием ключевых событий этой страны на судьбы людей.

