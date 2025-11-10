Перекресток (фильм, 1986) смотреть онлайн

Перекресток
1986, Crossroads
Драма, Мелодрама16+

Этот фильм пока недоступен

Молодое музыкальное дарование Юджин мечтает о том, что однажды он станет знаменитым блюзовым гитаристом. Единственный, кто может помочь ему в этом, - легенда блюза Вилли Браун.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

