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Фильмы
Перекресток
Актёры и съёмочная группа фильма «Перекресток»

Актёры и съёмочная группа фильма «Перекресток»

Режиссёры

Тэйносукэ Кинугаса

Тэйносукэ Кинугаса

Teinosuke Kinugasa
Режиссёр

Актёры

Акико Тихая

Акико Тихая

Akiko Chihaya
Актриса
Дзюносукэ Бандо

Дзюносукэ Бандо

Junosuke Bandô
Актёр
Юкико Огава

Юкико Огава

Yukiko Ogawa
Актриса
Иппэй Сома

Иппэй Сома

Ippei Sôma
Актёр
Ёсиэ Накагава

Ёсиэ Накагава

Yoshie Nakagawa
Актриса
Мисао Сэки

Мисао Сэки

Misao Seki
Актёр
Тэруко Сандзё

Тэруко Сандзё

Teruko Sanjô
Актриса
Кэйносукэ Савада

Кэйносукэ Савада

Keinosuke Sawada
Актёр

Сценаристы

Тэйносукэ Кинугаса

Тэйносукэ Кинугаса

Teinosuke Kinugasa
Сценарист