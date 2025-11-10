Перекрестки (фильм, 2001) смотреть онлайн

Никаких особых примет у школьницы Люси нет. В будничной жизни провинциального городка ничего интересного ей не светит до тех пор, пока подруги не зовут Люси на музыкальный конкурс в Лос-Анджелес, где, как известно, загораются звёзды и осуществляются мечты. Однако неожиданные обстоятельства меняют эти радужные надежды.

