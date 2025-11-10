Перекрестки (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Crossroads
Драма, Мелодрама12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Никаких особых примет у школьницы Люси нет. В будничной жизни провинциального городка ничего интересного ей не светит до тех пор, пока подруги не зовут Люси на музыкальный конкурс в Лос-Анджелес, где, как известно, загораются звёзды и осуществляются мечты. Однако неожиданные обстоятельства меняют эти радужные надежды.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ТДРежиссёр
Тамра
Дэвис
- БСАктриса
Бритни
Спирс
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- Актёр
Энсон
Маунт
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- Актриса
Ким
Кэтролл
- Актёр
Джастин
Лонг
- БДАктриса
Беверли
Джонсон
- БТАктриса
Бахни
Турпин
- МДАктёр
Мохандас
Дьюис
- РВАктёр
Ричард
Волл
- КБАктриса
Кэтрин
Бёхер
- ДААктёр
Дэйв
Аллен
- КДАктёр
Кайл
Дэвис
- БУАктёр
Брэндон
Уильямс
- СБАктриса
Селина
Белизан
- ШФАктриса
Шонда
Фарр
- ДФАктёр
Джэрет
Фон Эрих
- КВАктёр
Кристофер
Ван Малмстин
- ЭРАктёр
Эрик
Родхэм Клинтон
- ГВАктёр
Гари
Вайзэс
- РМАктёр
Ричи
Монтгомери
- БХАктёр
Брэндон
Хеншель
- ДМАктриса
Джанет
Мэй
- СРАктёр
Сет
Ромателли
- ДКАктёр
Джесси
Кэмп
- ДЛАктриса
Джейми
Линн Спирс
- ДКАктриса
Дэйджин
Колон
- КМАктриса
Кристал
Милтон
- НБАктёр
Ник
Балабан
- РКАктёр
Рэй
Конкадо
- ККАктёр
Карл
Конти
- ДДАктёр
Джонни
Дрокко
- РГАктриса
Решма
Гайяр
- ККАктёр
Кэйси
Кигэн
- БОАктриса
Бриджет
Оберлин
- НПАктёр
Ник
Пеллегрино
- ШРСценарист
Шонда
Раймс
- ЭКПродюсер
Энн
Карли
- ДГПродюсер
Дэвид
Гэйл
- ВХПродюсер
Виктор
Хо
- МКМонтажёр
Мелисса
Кент
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс