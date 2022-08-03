Переходный период
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Переходный период

Переходный период (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Transhood
Документальный93 мин18+

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О фильме

Документальный фильм о сложном поиске себя и отстаивании своей идентичности. «Переходный период» — проект-долгострой, который рассказывает о детях и подростках, совершающих трансгендерный переход. Создатели фильма чутко и с огромной эмпатией следуют за героями, которым приходится столкнуться на своем пути с огромными трудностями: как с внешней стороны, так и внутри себя. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb