Документальный фильм о сложном поиске себя и отстаивании своей идентичности. «Переходный период» — проект-долгострой, который рассказывает о детях и подростках, совершающих трансгендерный переход. Создатели фильма чутко и с огромной эмпатией следуют за героями, которым приходится столкнуться на своем пути с огромными трудностями: как с внешней стороны, так и внутри себя. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

