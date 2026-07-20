Павильон на воде
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Павильон на воде

Фильм Павильон на воде

2023, Il padiglione sull'acqua
Документальный, Биография18+
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О фильме

Архитектура как поэзия. Дзен-кино о том, как венецианец Карло Скарпа постигал суть прекрасного в Японии.
Япония была для Скарпы не только вселенной, дарящей вдохновение, но и местом, где он, на пике карьеры, окончил свой земной путь в 1978 году, повторив судьбу странствующего поэта Мацуо Басе.

Всю ленту пронизывает чувство ностальгии. Ностальгии по редчайшему событию — рождению гениального художника, который оставил после себя великое и прекрасное наследие, и поныне восхищающее и волнующее сердца.

Страна
Италия, Нидерланды, Великобритания
Жанр
Документальный, Биография
Качество
Full HD

Рейтинг

7.1 IMDb