Paul McCartney and Wings - Rockshow (фильм, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

В 1975 и 1976 годах Пол Маккартни и Wings организовали масштабный тур Wings over the World — самый крупный тур, который они устраивали как группа. В результате тура были сняты легендарный тройной концертный альбом Wings over America и фильм-концерт Rockshow. Теперь, впервые за всю историю, вам доступен полный концерт, восстановленный с оригинальной 35-мм пленки. Звук тоже был восстановлен и усовершенствован. Этому концерту Пола Маккартни и Wings суждено войти в историю!



