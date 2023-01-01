Paul McCartney and Wings - Rockshow (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Paul McCartney and Wings - Rockshow
Концерты129 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
В 1975 и 1976 годах Пол Маккартни и Wings организовали масштабный тур Wings over the World — самый крупный тур, который они устраивали как группа. В результате тура были сняты легендарный тройной концертный альбом Wings over America и фильм-концерт Rockshow. Теперь, впервые за всю историю, вам доступен полный концерт, восстановленный с оригинальной 35-мм пленки. Звук тоже был восстановлен и усовершенствован. Этому концерту Пола Маккартни и Wings суждено войти в историю!
Paul McCartney and Wings - Rockshow смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.