Пауки (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Spiders 3D
Ужасы, Фантастика18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Падение старой советской космической станции стало причиной того, что в Нью-Йоркской подземке расплодился новый вид ядовитых пауков. К тому же пауки начинают быстро прибавлять в размерах и… вскоре по улицам города уже вышагивали лохматые лапы, принадлежащие огромным паукам.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Рейтинг
3.5 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ТТРежиссёр
Тибор
Такач
- ДМАктриса
Джон
Мак
- УХАктёр
Уильям
Хоуп
- АСАктёр
Атанас
Сребрев
- КРАктёр
Кристиан
Райан Контрерас
- ДСАктёр
Джесси
Стил
- ШВАктриса
Шелли
Варод
- Актёр
Патрик
Малдун
- ССАктриса
Сидни
Суини
- ККАктриса
Криста
Кэмпбелл
- ПЛАктёр
Пит
Ли-Уилсон
- ДФСценарист
Джозеф
Фарруджия
- ТТСценарист
Тибор
Такач
- ДВСценарист
Дастин
Варбертон
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- СКПродюсер
Скотт
Коултер
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лобато
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- ГДХудожник
Горо
Деянов
- КБХудожник
Кес
Бонне
- СДХудожница
Стоичкова
Джасмина
- ДПМонтажёр
Джо
Пленис
- ДККомпозитор
Джозеф
Конлан