Пауки (фильм, 2012) смотреть онлайн

Падение старой советской космической станции стало причиной того, что в Нью-Йоркской подземке расплодился новый вид ядовитых пауков. К тому же пауки начинают быстро прибавлять в размерах и… вскоре по улицам города уже вышагивали лохматые лапы, принадлежащие огромным паукам.

